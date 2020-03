news

Ce que nous pouvons faire pour soulager la situation difficile dans les prisons

Nous le savons, l’incertitude et la peur de la contamination ont été à l'origine des tragiques révoltes qui ont éclaté ces derniers jours dans les prisons italiennes, entraînant la mort de plusieurs personnes. Les espaces réduits et des équipements sanitaires déjà insuffisants en temps normal font augmenter le sentiment d'insécurité et la peur de la contamination tant chez les détenus que chez les agents de suveillance, et rendent la détention plus pesante.

C'est la raison pour laquelle, avec les associations catholiques engagées dans les prisons, nous avons adressé un appel au gouvernement afin que soit mises en place de toute urgence toutes les mesures qui permettent d'affronter l'urgence sanitaire provoquée par le risque de contamination par le Covid-19 en prison.

C'est la situation des détenus âgés, dont certains ont plus de quatre-vingts ans, qui est particulièrement inquiétante.

Aussi longtemps que cela a été possible, nous avons effectué des visites individuelles au cours desquelles nous avons expliqué la situation actuelle et comment se protéger de la contamination.



Dès lors que l'accès a été limité, nous avons recherché d'autres moyens d'exprimer notre proximité avec les personnes en prison : en collectant des fonds pour permettre aux détenus les plus indigents de téléphoner à leurs proches, en apportant des articles de confort et de la nourriture, en développant la correspondance (une lettre, un billet, un carte postale affectueuse, même s'ils proviennent d'une personne inconnue, apportent un soutien et donnent de la joie). Dans ce sens, les personnes âgées de la Communauté sont d'une grande aide, car elles envoient ces jours-ci des lettres pleines d'affection et d'attentions.

Les prisons de plusieurs régions d'Italie, en particulier le Latium, le Piémont et la Ligurie, s'engagent dans la mise en œuvre de ces mesures. En outre, nous monitorons les détenus qui sont soumis à des mesures alternatives afin de leur garantir les dépenses alimentaires et tout type de ravitaillement.

Dans la situation d'urgence liée au coronavirus, nous ne voulons laisser personne seul.

Pour cela, nous avons aussi besoin de votre aide

