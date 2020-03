news

A Lucca aussi, l'Ecole de la Paix continue - en ligne - à enseigner à grandir dans la solidarité avec ceux qui souffrent

Tandis que l'épidémie de coronavirus empêche de se retrouver tous ensemble à l'Ecole de la Paix, l'imagination et les technologies aident au contraire à dire "Vous ne resterez pas seuls!".

Les Jeunes pour la Paix de Lucca ont trouvé de nombreuses manières de continuer à aider les enfants de l'Ecole de la Paix du quartier de San Concordio: appels téléphoniques, appels vidéo sur les portables des parents, vidéoconférences: tous les moyens sont bons pour communiquer, faire les devoirs, mais également pour faire connaître ce qui se passe dans le monde.

En effet les Jeunes pour la Paix ont préparé des fichiers audio et des diapositives pour faire connaître aux enfants et aux adolescents le drame des réfugiés de Tapachula au Mexique, ainsi que l'engagement de la Communauté à Lucca et dans le reste du monde.

Même dans l'urgence du coronavirus, l'Ecole de la Paix ne veut pas perdre l'habitude d'enseigner aux plus petits à grandir ensemble, dans l'amitié, sans oublier la solidarité avec tous ceux qui souffrent dans le monde.