Au Guatemala, dans la région de l'Alta Verapaz, Sant'Egidio obtient l'ouverture d'une maison d'accueil pour les sans-abri

Les premiers hôtes se sont installés le 24 mars, jour de la mémoire de Mgr Romero

La Communauté de Sant'Egidio à Alta Verapaz, dans la ville de Cobàn, suit depuis des années les personnes sans domicile fixe qui vivent en ville, avec la distribution du dîner, un service de douches et un service itinérant d'attention à la santé.



Il s'agit pour la plupart d'entre eux de paysans pauvres et de journaliers qui ont perdu leur travail, en raison de la maladie ou à la suite d'un accident. Le Guatemala n'a aucun système de pension sociale et ces personnes finissent dans la rue et survivent grâce à l'aumône.



Avec l'urgence sanitaire liée au Coronavirus, la situation de ces personnes s'est davantage aggravée. La Communauté s'est mobilisée, en faisant pression sur les autorités municipales, qui ont écouté nos requêtes et qui ont mis à disposition pour vingt amis de la rue un petit hôtel.



C'est le 24 mars précisément, jour de la mémoire de Mgr Romero, que les premiers hôtes ont trouvé place dans la structure mise à disposition par la Commune.





