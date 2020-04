news

Au Mozambique, Sant'Egidio produit des masques pour protéger les pauvres de la contagion du coronavirus

A Beira a même été fabriqué un masque tricolore, pour une salutation dédiée à l’Italie!

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Au siège de Sant'Egidio à Beira, au Mozambique, les machines à coudre n’ont pas arrêté. En effet, face à la diffusion de la pandémie et aux graves carences de matériel de protection, la Communauté a lancé une intense production de masques de coton, pour les distribuer surtout aux plus pauvres, qui sont dépourvus de tout.

Toutes les Communautés, au Mozambique mais pas seulement, travaillent ces jours-ci, soit pour diffuser le plus possible les informations correctes concernant les mesures hygiéniques pour lutter contre la contagion, soit pour fabriquer – là où ils manquent – et distribuer les masques.

Ici à Beira a même été fabriqué un masque un peu particulier, qui est de grande dimension et tricolore: une salutation et un encouragement pour nous tous en Italie!