Inondations: dans la Belgique sinistrée, les Jeunes pour la Paix de Liège se joignent aux efforts de secours et réhabilitent un centre d'accueil à Verviers

Ces derniers jours, plusieurs villes d'Allemagne et de Belgique ont été frappées par des inondations dévastatrices, qui ont fait plus de 180 morts, dont 27 en Belgique. Les chiffres continuent d'augmenter, tandis que des centaines de personnes sont portées disparues.

La Communauté de Sant'Egidio a exprimé sa douleur et sa proximité dans la prière aux familles des victimes et s'est jointe à la chaîne de solidarité qui s'est spontanément créée face à cette catastrophe humanitaire.

Les Jeunes pour la Paix de Liège se sont rendus à Verviers, l'une des zones les plus touchées. En entrant dans le centre ville, ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont vu: des épaves de voitures, des meubles, des réfrigérateurs et des fauteuils entassés dans les rues, des arbres arrachés sur les trottoirs. La boue recouvre la chaussée et pour passer il faut zigzaguer entre les tas d'ordures, les voitures détruites et les véhicules de secours.

C'est à Saint-Remacle, un quartier défavorisé proche du centre ville, que les Jeunes pour la Paix se sont mis au travail. Le "Carrefour Saint-Remacle" - le centre social de la paroisse - était inondé. Tout au long de la journée, les jeunes ont vidé les salles et nettoyé la couche de boue laissée par l'eau, rendant à nouveau accessibles les locaux, qui seront utilisés pour des activités de solidarité avec les personnes victimes des inondations. Un geste très apprécié par le doyen de Verviers et par sa communauté, qui ont ressenti la chaleur de l'amitié et remercié les jeunes de Sant'Egidio qui, par leur geste de solidarité, permettront au centre de reprendre au plus vite ses activités de soutien aux habitants de la ville.