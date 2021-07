news

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées: l'engagement de Sant'Egidio afin que le message du pape François arrive à tous

La Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, voulue par le pape François, sera célébrée le 25 juillet. Le pape, en ce temps marqué par la pandémie, leur a adressé un message intitulé "Je suis avec toi tous les jours", souhaitant que chacun soit accompagné par un "ange", et demandant en même temps à chaque personne âgée de jouer un rôle décisif dans la construction d'un avenir commun:

"Je voudrais te dire qu'on a besoin de toi pour construire, dans la fraternité et l'amitié sociale, le monde de demain: le monde dans lequel nous vivrons - nous, nos enfants et nos petits-enfants - quand la tempête se sera calmée. Parmi les différentes fondations qui devront soutenir cette nouvelle construction, il en est trois que toi, mieux que d'autres, tu peux aider à poser: les rêves, la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur donnera la force d'entreprendre un nouveau voyage, même aux plus fragiles d'entre nous, sur les chemins du rêve, de la mémoire et de la prière". TOUT LIRE

La Communauté de Sant'Egidio, reconnaissante envers le pape pour cette initiative, s'associe à la célébration de cette fête: plusieurs centaines d'aînés de la ville de Rome participeront dimanche prochain, à 10h, à la liturgie eucharistique célébrée par le pape dans la basilique Saint-Pierre.

En outre, dans toute l'Italie, la Communauté aura à coeur de diffuser le message que le pape François a adressé aux personnes âgées. La lettre sera remise en mains propres ou envoyée par la poste - grâce également au soutien d'Enel Cuore, qui soutient depuis longtemps l'engagement de la Communauté en faveur des personnes âgées - à plusieurs dizaines de milliers de personnes âgées dans toute l'Italie, dans les villes, les petites agglomérations et les lieux isolés.