«Peuples frères, Terre d’avenir». Message de Marco Impagliazzo #FraternityForFuture

«Peuples frères, Terre d’avenir » est le titre de la Rencontre de dialogue et de prière pour la paix que la Communauté de Sant’Egidio organise dans l’esprit d’Assise. Elle aura lieu à Rome les 6 et 7 octobre prochains et nous sommes très heureux que le pape François y participe.



Cette rencontre veut proposer une perspective positive de renaissance et de reconstruction du monde qui est en train de sortir de la pandémie. Des personnalités de 40 pays des mondes religieux, politique, de la société civile, de la culture seront présentes à Rome. Il s'agit déjà d'une bonne nouvelle qui montre que la campagne de vaccination offre de nouvelles possibilités à de nombreux peuples et nations.

Vidéo

Sous-titres disponibles sur YouTube

Deux thèmes sont au cœur de cette rencontre : la fraternité universelle et la Terre du futur, le respect de l’environnement.

La fraternité universelle, parce que la fraternité est un thème chrétien, mais qui a aussi une valeur universelle qui démontre, et nous montre, que nous sommes tous des frères et des sœurs, membres d’une unique famille humaine qui cherche à sortir, et qui peut sortir, ensemble de cette grave crise sanitaire, économique et social du COVID-19. Car c’est ensemble que l’on sera sauvé. Nous sommes tous dans le même bateau ; nous l’avons dit l’année dernière à Rome.

Ensuite, le respect de l’environnement. Cela signifie évidemment de prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons, de notre Mère la Terre, comme dirait Saint François d’Assise. Mais, cela signifie aussi de protéger la Terre des guerres qui provoquent des destructions et des morts, qui provoquent le déplacement de millions de personnes.



C’est donc autour de ces deux thèmes que nous nous réunirons, pour montrer qu’il est possible de marcher ensemble. A Rome, les religions auront la tâche de montrer qu’il est possible de marcher ensemble, en partant des diversités propres à chaque religion, sur ces deux sujets. C’est la condition pour sauver le monde et pour construire un monde qui soit très différent de celui dont nous héritons à cause de la pandémie et dans lequel nous sommes entrés avec la pandémie.



Je profite de l’occasion pour vous inviter tous à participer, sur place ou en ligne, à distance, à cet événement, sur les médias sociaux de la Communauté de Sant’Egidio, car nous sommes convaincus que plus nous serons nombreux à marcher ensemble, plus le monde sera meilleur demain.