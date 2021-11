news

Parution de: "Naître ne suffit pas". Enfants invisibles, traite des mineurs, état-civil en Afrique. L'expérience du programme Bravo!

A ce jour, plus de cinq millions d'enfants dans le monde ont obtenu l'inscription à l'état civil grâce à l'engagement de la Communauté de Sant'Egidio : des élèves qui n'ont pas pu terminer leur scolarité, des enfants des rues, des mineurs emprisonnés, des anciens enfants soldats, des jeunes malades du sida, des enfants des villages, sans famille, mal nourris... Ils vivent dans les bidonvilles des grandes villes, dans des camps de réfugiés, affectés par des crises humanitaires, dans de vastes zones rurales et dans de nombreuses autres situations de pauvreté. Cet engagement a des racines lointaines : l'attention portée à ceux qui, de différentes manières, sont mis au rebut et souvent rendus "invisibles", caractérise Sant'Egidio depuis ses débuts.

Elle découle d'une conviction profonde : tout enfant doit avoir un nom et une identité, et il est inacceptable qu'il vienne au monde privé de ses droits fondamentaux, qu'il grandisse comme un citoyen de seconde zone dans son propre pays et finisse par devenir la proie des nouveaux marchands d'esclaves. Ce livre a pour but de raconter les histoires, les bonnes pratiques, les difficultés et les succès de la bataille entreprise par Sant'Egidio dans de nombreuses régions du monde pour donner une identité légale à des millions d'enfants et les libérer de la traite ou d'autres formes d'exploitation, car malheureusement, il ne suffit pas de naître pour exister.

POUR EN SAVOIR PLUS

BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion)