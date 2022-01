news

A Madrid, on s'approche de l'ouverture de couloirs humanitaires pour les réfugiés

Le 17 janvier, l'archevêque de Madrid, le cardinal Carlos Osoro, et Tíscar Espigares, de Sant'Egidio Madrid, ont rencontré José Luis Escrivá, ministre de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations du gouvernement espagnol. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère de grande cordialité et, entre autres, la possibilité d'ouvrir des couloirs humanitaires en Espagne a été discutée. Déjà lancée depuis 2016 en Italie, en France, en Belgique et en Andorre, cette initiative repose sur des accords entre la Communauté de Sant' Egidio et d'autres entités chrétiennes en collaboration avec les ministères compétents des différents gouvernements.

Grâce aux couloirs humanitaires, plus de 4.300 réfugiés de Syrie, d'Érythrée, d'Afghanistan, de Somalie, du Soudan du Sud, d'Irak, de Libye et du Yémen sont déjà arrivés légalement et en toute sécurité en Europe.