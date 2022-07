news

Catholiques et chiites face à l'avenir. Congrès à Rome, salle des conférences de la Communauté de Sant'Egidio, le 13 et 14 juillet. Le programme

Conférence - Les catholiques et les chiites face à l'avenir

PROGRAMME

MERCREDI 13 JUILLET APRÈS-MIDI 16H30



Allocutions de bienvenue

PASQUALE FERRARA

Directeur général des Affaires politiques et de sécurité, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Italie



MIGUEL ÁNGEL AYUSO GUIXOT

Cardinal, Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux



MOSTAFA MOHAGHEGH DAMAD

Théologien et professeur de droit islamique à l'université Shahid Beheshti de Téhéran, Iran.



17h00 Introduction aux travaux

ANDREA RICCARDI

Historien, fondateur de la Communauté de Sant'Egidio



JAWAD AL-KHOEI

Secrétaire général, Institut Imam Al-Khoei, Irak



18h00 PREMIÈRE SESSION

Président : VITTORIO IANARI

Communauté de Sant'Egidio



1) Valeurs humaines partagées : le message du Pape et de la Haute Autorité chiite

MARCO IMPAGLIAZZO

Historien, président de la Communauté de Sant'Egidio



NAZIH MOHIEDDIN

Professeur au Grand Séminaire chiite de Najaf, Iraq



2) Responsabilité et obligation de rendre des comptes dans la communauté religieuse contemporaine

LOUIS RAPHAËL I SAKO

Cardinal, patriarche de Bagdad des Chaldéens



AMBROGIO SPREAFICO

Évêque de Frosinone-Veroli-Ferentino



EZALDEEN AL-HAKIEM

Professeur au Grandséminaire chiite de Najaf, en Irak.



TALAL AL-KAMALI

Doyen de la faculté d'études islamiques de l'université Warith Alanbiyaa de Kerbala, en Irak.



JEUDI 14 JUILLET MATIN 10H00



DEUXIÈME SESSION



3) Liberté et témoignage : modèles de la pensée chrétienne et musulmane



Président : ABBAS AL-FAHHAM

Université de Kufa, Irak



JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA

Cardinal, Archiviste et Bibliothécaire de la Sainte Église romaine



ARMAND PUIG I TÀRRECH

Recteur de l'Athénée "Sant Pacià" de Barcelone, Espagne.



ISMAIL AL-KHALIQ

Directeur de la Fondation al-Khoei à Paris, France



ABUL-QASIM AL-DIBAJI

Secrétaire général de l'Organisation Mondiale du Droit Pan-Islamique, Koweït



4) L'avenir : la rencontre des générations



Président : HAIDER AL-SAHLANI

Université de Kufa, Irak



VINCENZO PAGLIA

Archevêque, Président de l'Académie pontificale pour la vie



DANIELA POMPEI

Responsable de la Communauté de Sant'Egidio pour les services aux immigrés



MAYTHAM AL-KHUNAIZI

Professeur au séminaire chiite de Qatif, en Arabie saoudite



MAHDI AL-AMIN

Professeur et chercheur, Liban



12h00 Conclusions

ANDREA RICCARDI

Historien, fondateur de la Communauté de Sant'Egidio



ZAID BAHR AL-ULOOM

Directeur de l'Académie Al-Balagha, Institut Imam Al-Khoei, Iraq