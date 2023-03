Le peuple des "couloirs humanitaires" rencontre le pape François

"L'accueil est le début de la paix"

Ils sont venus de nombreuses villes d'Italie et d'Europe pour rencontrer le pape François : il s'agit des réfugiés accueillis par les couloirs humanitaires, la voie légale et sûre qui a permis à plus de 6 000 personnes de trouver le salut en dehors de pays en proie à des crises humanitaires et à des guerres. Ils ont rejoint les familles et les communautés qui les ont accueillis et ont soutenu leur intégration, en assumant des responsabilités économiques et humaines et en découvrant la beauté d'une société qui, grâce à leur présence également, trouve de nouvelles perspectives d'avenir.

Les dizaines de landaus entreposés dans l'atrium de l'Aula Nervi en témoignent : il y a beaucoup d'enfants, nés sur une terre sûre. Le pape François, traversant la foule en liesse, salue beaucoup d'entre eux qui l'embrassent avec affection.

"Cette histoire d'accueil est un engagement concret en faveur de la paix", a déclaré le pape. "Merci d'avoir ouvert ce chemin et de le tracer ! Allez de l'avant ! (...) Je salue donc avec affection ceux d'entre vous qui sont passés par les couloirs humanitaires et qui vivent maintenant une nouvelle vie."

