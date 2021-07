news

Solidarité de Sant'Egidio à la famille de Youns El Boussattaoui, tué à Voghera

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Une délégation de la Communauté de Sant'Egidio de Milan s'est rendue à Voghera pour exprimer sa solidarité avec la famille de Youns El Boussetaoui, d'origine marocaine, abattu mardi dernier, et pour rappeler l'importance de dire non à l'indifférence et de s'opposer aux arguments de ceux qui cherchent à diminuer la gravité d'un acte qui a mis fin à la vie d'un homme.

Sur la Piazza Meardi, où a eu lieu le meurtre de Youns , la délégation de la Communauté a rencontré ses parents, sa sœur et son frère, auxquels elle a exprimé sa sympathie pour la douleur d'avoir perdu leur fils et leur frère. La mort de Youns ne concerne pas seulement sa famille, ni les migrants, ni les personnes souffrant de problèmes mentaux et vivant dans la rue. Elle nous concerne tous : elle nous dit comment nous voulons être, quelle société nous voulons contribuer à construire.