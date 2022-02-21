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La guerre silencieuse du Donbass, article de Marco Impagliazzo dans La Nuova Sardegna

21 Février 2022 - UKRAINE

L'Ukraine
PaixMarco Impagliazzo

Dans la crise russo-ukrainienne, on oublie cette région contestée dans laquelle le conflit de "faible intensité" a déjà fait 14 000 morts depuis 2014

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