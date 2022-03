news

A Varsovie, une délégation de Sant'Egidio engagée dans l'accueil des réfugiés, a rencontré le patriarche de Constantinople Bartholomée I

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Une délégation de la Communauté de Sant'Egidio a rencontré ce matin le patriarche de Constantinople Bartholomée I, qui est en visite en Pologne ces jours-ci. Le patriarche a remercié Sant'Egidio pour son grand travail d'accueil et de soutien des Ukrainiens fuyant la guerre en Pologne.

Accompagné de l'archevêque de Varsovie, le cardinal Kazimierz Nycz, et du président de la Conférence épiscopale polonaise, Mgr Stanislaw Gadecki, Bartholomée a salué un groupe de réfugiés, accueillis par l'Université catholique Stefan Wyszynski. Au cours d'une rencontre émouvante, il a déclaré : "Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de vous rencontrer, vous et d'autres réfugiés, dans ce lieu mis à disposition par l'Église catholique, qui utilise toutes ses paroisses et ses locaux pour vous accueillir. Nous devons imiter la Pologne pour sa générosité. Nous souffrons avec vous. Nous prions pour que la paix revienne bientôt et que vous puissiez retourner dans votre beau pays. Vous trouverez des maisons détruites, mais votre courage vous guidera dans la reconstruction. À vous, les enfants spirituels de Constantinople, je dis : restez fermes dans la foi chrétienne, qui nous guidera en ces temps difficiles. Nous croyons au Christ crucifié et ressuscité. Après le Vendredi saint, il y a la joie de la Résurrection".