Sant'Egidio est présente à Lisbonne pour participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse, qui s'ouvrent demain

Les JMJ 2023 sont sur le point de commencer, à Lisbonne, au Portugal, rassemblant des jeunes du monde entier, du 1er au 6 août. Demain, la rencontre s'ouvrira par une messe célébrée par le pape François.

Le thème de la journée, tiré de l'Évangile de Luc (1, 39) " Marie se leva et partit en hâte ", est une invitation lancée aux jeunes à l'extraversion, à la rencontre et à la visite des plus fragiles et des autres générations. "La Mère du Seigneur est un modèle de jeunes en mouvement, non pas immobiles devant le miroir à contempler leur propre image ou "enfermés" dans des filets. Elle est toute entière tournée vers l'extérieur. Elle est la femme pascale, en état permanent d'exode, de sortie d'elle-même vers le grand Autre qu'est Dieu et vers les autres, ses frères et sœurs, surtout les plus nécessiteux, comme l'était sa cousine Elisabeth" Lire la suite

Depuis quelques jours, des groupes de jeunes de Sant'Egidio arrivent à Lisbonne, en provenance de différentes villes d'Italie, d'Espagne, de France, de Côte d'Ivoire et du Portugal.

Au cours de ces journées, la Communauté - qui animera également une catéchèse intitulée "Lève-toi !" - proposera divers moments de rencontre et de prière pour la paix, ainsi qu'une exposition sur les trois P : Prière, Pauvreté, Paix, à la Capela de Rato, et à l'Igreja de São Miguel, dans le quartier de l'Alfama.

Télécharger le dépliant du programme de la Communauté (PDF)