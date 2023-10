Giornata Nazionale della Pace in Mozambico: manifestazioni, marce e cerimonie in tutto il paese per l'anniversario degli Accordi di Roma del 1992

A 31 anni dalla storica firma dell’Accordo Generale di Pace, firmato a Roma il 4 ottobre del 1992, con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio, le Comunità del Mozambico mantengono viva la memoria della Pace.



Questo giorno, celebrato come festa nazionale, vede manifestazioni in tutto il Paese e Preghiere per la Pace nello Spirito di Assisi, coinvolgendo leader religiosi e fedeli di diverse confessioni. VISITA LA FOTOGALLERY

Segnaliamo qui in particolare i seminari che si tengono in questi giorni a Nampula e a Tete (vedi i programmi nelle locandine) e la grande manifestazione interreligiosa a Maputo, il 4 ottobre alle 16,30 che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Sant'Egidio Lusofonia.

Prima delle celebrazioni, assemblee e conferenze sono state organizzate nelle scuole, nelle Università e nei quartieri. Mantenere viva e trasmettere la memoria della Pace alle giovani generazioni è fondamentale in un Paese come il Mozambico ed è un impegno di tutte le Comunità di Sant'Egidio nel paese.



Dal 1992, grazie al raggiungimento della pace e allo sviluppo economico e sociale che ne è seguito, la popolazione del Mozambico è cresciuta da 12 a oltre 30 milioni di abitanti attuali. Questo significa che circa i 2/3 della popolazione è nata dopo la firma dell’Accordo e rischia di dare per scontata la Pace.



Le Comunità di Sant’Egidio, nel celebrare la Pace, non dimenticano la dolorosa situazione del Nord del Paese. Continuano a sostenere i numerosi rifugiati interni che hanno cercato rifugio dagli attacchi terroristici degli ultimi anni. La memoria della Pace del 4 ottobre accende una luce di speranza anche per il Nord del Paese, ribadendo che la Pace è sempre possibile.



Domenica 8 ottobre, la Comunità mozambicana in Italia terrà una giornata di riflessione e festa presso la sala conferenze di Via della Paglia per commemorare l'anniversario della Pace. All'evento parteciperanno anche l'ambasciatore mozambicano presso lo Stato italiano e quello presso la Santa Sede, quest'ultimo era il capo delegazione della Renamo durante le trattative di pace. È prevista anche una visita ai luoghi storici dell'Accordo di Pace presso Sant'Egidio.