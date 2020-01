news

En Éthiopie les Jeunes pour la paix partagent avec les aînés le pain des fêtes

dans un établissement qui accueille les personnes pauvres, sans logement

Depuis quelques mois, à Addis Abeba en Éthiopie, un groupe de Jeunes pour la paix d'une école supérieure de Bole Bulbula, un quartier de la périphérie, visite les personnes âgées accueillies dans la maison "KAMSD - Dignity and Better Life for Elders". Ces personnes sont généralement très pauvres et n'ont plus de parents ; certaines d'entre elles ont passé dans la rue les années de leur vie qui ont précédé leur entrée dans cet établissement.

Cette année, la présence des Jeunes pour la paix a fait la différence. À l'occasion de Timkat, une des fêtes les plus importantes de l'Église orthodoxe éthiopienne, qui célèbre le baptême de Jésus, les jeunes ont préparé des jeux et des chants et sont allés trouver les aînés pour parler longuement avec eux.

Mais surtout, ils ont distribué et mangé ensemble un pain sucré traditionnel, appelé Dfo Dabo.Le signe concret d'une fête de famille qui a donné de la joie aux jeunes comme aux âgés, lesquels ont tenu à remercier leurs amis en prononçant une bénédiction sur la vie des jeunes et sur l'amitié qui est née entre eux.