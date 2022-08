news

Les enfants des rues de Beira trouvent une maison et une famille

Un article de Nelson Moda dans Noticias

Un groupe de treize enfants des rues, âgés de 13 à 16 ans, qui erraient dans la ville de Beira au Mozambique ont été sauvés et accueillis par la Communauté de Sant'Egidio.

Nelson Moda de Sant’Egidio, dans un article paru dans Noticias, raconte :

“Les enfants vivent à présent en toute sécurité dans le quartier de Ponta-Gêa et ne sont plus exposés aux risques d'abus sexuels, de violence physique, de consommation de drogues et de boissons alcolisées. Ils se trouvent à l'écart des trafiquants d'être humains. Ils dorment dans des lits superposés avec matelas et couverture. Ils reçoivent trois repas par jour et suivent les cours dans les écoles primaire et secondaire du quartier, certains d'entre eux pour la première fois. Pour améliorer leurs apprentissages scolaires, la Communauté de Sant'Egidio a aussi sollicité un professeur qui leur donne des cours supplémentaires. En outre, ces enfants ont accès à de la nourriture, à des vêtements et à une assistance médicale gratuite.”

La Communauté de Sant'Egidio de Beira accueille dans la durée plus de 260 enfants et jeunes de la rue, et, par l'intermédiaire du centre nutritionnel, depuis 2011, 650 autres enfants, en plus de quelques familles vulnérables de la zone de Praia Nova et des résidents du Grand Hotel. Elle leur fournit le repas du lundi au vendredi.

Et Nelson Moda de poursuivre : “Nous lançons un appel aux organisations non gouvernementales nationales et étrangères, aux entrepreneurs et à toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir notre travail” soulignant que pour tout ce qui “concerne la vie des générations futures chacun est appelé à faire sa part pour le développement du pays”.