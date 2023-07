En cette Journée Internationale contre la Traite des Etres humains, zoom sur 2 programmes qui la combattent concrètement: les couloirs humanitaires et le programme Bravo!

Chaque année, des milliers de personnes dans le monde sont victimes de la traite des êtres humains, une forme moderne d'esclavage. Pour sensibiliser à cette injustice mondiale, la Journée internationale contre la traite des êtres humains est célébrée le 30 juillet.

La traite des êtres humains est un fléau qui touche tous les pays du monde, sans distinction de frontières, de races ou de religions. Selon les chiffres des Nations unies, des millions de personnes, hommes, femmes et enfants, sont victimes de la traite chaque année. Les victimes sont souvent attirées par la fausse promesse d'une vie meilleure, avant de se retrouver piégées dans des situations d'exploitation, de privation de liberté et de violence.

Dans ce contexte, la Communauté de Sant'Egidio s'est fortement engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains, en soutenant des initiatives humanitaires telles que le programme BRAVO ! et le programme des Couloirs humanitaires.

Le programme BRAVO !

Le programme BRAVO ! (Birth Registration for All Versus Oblivion) mis en place par la Communauté de Sant'Egidio vise à garantir le droit fondamental de chaque individu à être reconnu comme une personne légale dès sa naissance. L'absence d'enregistrement des naissances rend les enfants vulnérables à la traite et aux abus, car ils sont privés d'identité légale et sont facilement invisibles aux yeux des autorités.

Grâce au programme BRAVO !, la Communauté de Sant'Egidio travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les bureaux d'état civil pour veiller à ce que chaque enfant soit enregistré à la naissance et reçoive ainsi un nom et une identité légale. Ce simple geste peut faire une grande différence en protégeant les enfants de la traite et d'autres formes de violence, en leur donnant accès à des services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé.

Le programme des couloirs humanitaires

Les couloirs humanitaires constituent un autre engagement important de la Communauté de Sant'Egidio dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ce programme a été mis en place pour offrir des itinéraires sûrs et légaux aux réfugiés et aux personnes fuyant des situations de guerre, de violence et de persécution. Au lieu de risquer leur vie en traversant des mers dangereuses ou de s'en remettre à des trafiquants sans scrupules, les couloirs humanitaires permettent à ces personnes d'atteindre en toute sécurité le territoire d'un autre pays où elles peuvent demander asile et protection.

La Communauté de Sant'Egidio collabore avec les autorités gouvernementales, les organisations internationales et d'autres associations pour organiser des couloirs humanitaires, en garantissant une assistance adéquate aux réfugiés et en les aidant à reconstruire leur vie dans un environnement sûr et digne.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la complexité de la traite des êtres humains et sur le programme BRAVO ! et les couloirs humanitaires, nous vous invitons à lire les livres "Naître ne suffit pas" et "Couloirs humanitaires" [traduction française à paraître].

"Naître ne suffit pas" explore le rôle crucial de l'enregistrement des naissances dans la protection des enfants contre la traite et d'autres formes de violence, en mettant en lumière le travail du programme BRAVO ! et les initiatives de la Communauté de Sant'Egidio.

"Couloirs humanitaires" vous emmènera dans un voyage à travers l'importante initiative des couloirs humanitaires, racontant les histoires d'espoir et de résilience de ceux qui ont trouvé la sécurité et la protection grâce à ce programme.