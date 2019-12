news

La Navidad para todos de Sant’Egidio: añadamos un sitio en nuestro corazón

Los mejores deseos de la Comunidad de Sant'Egidio

Llega la Navidad. Es una fiesta que trae luz y alegría. Un antiguo libro de la Biblia, el del profeta Isaías, nos dice: "El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande" (Is 9,1). La Navidad es una luz que ilumina muchos lugares oscuros de la existencia humana, muchos lugares de dolor.



El rostro del niño que está en el pesebre nos recuerda los rostros de los niños pobres, vulnerables, los rostros de los niños de la calle, de los niños en medio de los escombros de la guerra, de las ciudades bombardeadas, de los niños que no pueden ir a la escuela porque viven muchos años de su vida en campos de refugiados donde no hay escuelas.



Para todos ellos llega la Navidad y Sant’Egidio quiere que la Navidad sea para todos.



Es la fiesta de la generosidad, para imaginar una generosidad nueva, con muchos aspectos nuevos, que toca también la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Porque quisiéramos que se viviera todos los días como se vive en la gran fiesta de la Comida de Navidad, sin excluir a nadie, sin dejar a nadie fuera de la puerta. Porque el niño de la Navidad quiere que todos sean incluidos. Así pues, desde Sant’Egidio, en nombre de toda la Comunidad deseo lo mejor para esta Navidad, que sea una Navidad de paz, de alegría y de luz, deseo también que sea una Navidad de generosidad, que no olvidemos a nadie, que nadie sea excluido de la fiesta de la Navidad y que la familia humana abrace realmente a todos, sobre todo a quienes más la necesitan y a quienes quedarían fuera de ella.

Añadamos un sitio a la mesa en Navidad, en las grandes comidas, añadamos un lugar para todos en nuestro corazón. E intentemos ser y vivamos como personas generosas. Es lo que nos pide la Navidad.

Gracias y feliz Navidad a todos.

¡Que sea una Navidad de paz, de alegría y de serenidad!





Marco Impagliazzo

Presidente de la Comunidad de Sant'Egidio